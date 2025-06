Dekanka FPN-a: Postignut usmeni dogovor sa premijerom o zahtevima Pobunjenog univerziteta

Dekanka Fakulteta političkih nauka (FPN) Maja Kovačević izjavila je da je na današnjem sastanku premijera Đura Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića postignut usmeni dogovor u vezi sa odobravanjem budžetskih kvota fakultetima, rasformiranjem Radne grupe za donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i ukidanjem Uredbe kojom se umanjuje zarada nastavnom osoblju.

Dekanka je za televiziju Insajder rekla da su to zahtevi dela akademske zajednice, odnosno neformalne grupe Pobunjeni univerzitet, a da Univerzitet u Beogradu ima i dodatne zahteve, između ostalog, da budu uplaćeni i materijalni troškovi koji nisu uplaćivani fakultetima, odnosno da bude ukinuta ta Uredba kojom im „nezakonito smanjene plate“.

„Takođe, tražili smo da studentima budu refundirane školarine, sa onim izmenama Zakona o visokom obrazovanju je dogovoreno da 50 odsto školarina samofinansirajućim studentima bude vraćeno. To u praksi nije urađeno i mi smo i to tražili“, rekla je dekanka FPN-a.

Dodaje da je na osnovu onoga o čemu su razgovarali, premijer Macut izašao u susret svim tim zahtevima, uključujući, kako je navela, i zahtevu da se pred početak naredne akademske godine smanji broj poena koji studenti treba da imaju da bi mogli da upišu narednu godinu, „kako bi im olakšali nastavu“.

Na pitanje da li će insistirati da se ti zahtevi ispune, Kovačević odgovara da oni imaju dinamiku koju je „dosta lako pratiti“ i da bi, prema rečima premijera Macuta, Radna grupa trebalo vrlo brzo da bude rasformirana.

„Dakle, bićemo svedoci tome za sedam do deset dana. Takođe, prema dogovoru koji je postignut ili volji koja je izražena, do kraja juna bi trebalo da vlada usvoji odluku o budžetskim kvotama i dogovor je da to budu budžetske kvote kao i prethodnih godina, da ne dolazi ni do kakvih promena, i to ćemo znati za nekoliko nedelja“, kazala je Kovačević.

Neformalna grupa Pobunjeni univerzitet juče je započela blokadu raskrsnice Ulice kneza Miloša i Nemanjine ulice, ispred vlade Srbije, i najavili su da će na blokadi ostati dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

(Beta)

