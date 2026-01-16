Dekanka FPN: Ministarstvo prosvete tražilo ponavljanje glasanja o mom izboru na funkciju

Dekanka Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Maja Kovačević je danas kazala da je Ministarstvo prosvete tražilo da se ponovi glasanje o njenom izboru na tu funkciju i da je uputila žalbu na to rešenje.

„To je rešenje u kojem piše da se naređuje da se ponovi glasanje u Nastavno-naučnom veću. Mi smo uputili opširnu žalbu i žalba odlaže izvršenje, što znači da dok on (ministar prosvete) ne donese neku novu odluku, stvar i dalje stoji“, kaže profesorka Kovačević za portal Nova.rs.

Po njenim rečima, problem je nastao 2024. godine pošto stari saziv Studentskog parlamenta nije hteo da sazove konstitutivnu sednicu, pa se kasnilo sa formiranjem tog tela.

Kovačević je kazala da je tadašnji v.d. dekana pozvao prosvetnu inspekciju koja je nadležna da odlučuje o pitanjima studentskog samoorganizovanja, te da su inspektori „porazgovarali sa studentima i novi sastav je na kraju konstituisan“.

Kovačević tvrdi da je posle njenog izbora na funkciju, stigao dopis inspekcije u kojem se traži ponavljanje glasanja Naučno-nastavnog veća i navodi da konstituisanje Studentskog parlamenta nije sprovedeno u skladu sa pravilima.

Dodala je da inspekcija potom nije odgovorila na dopis fakulteta, a da je Savet potvrdio njen izbor za dekanku.

„Jedanaest meseci kasnije vaskrsava prosvetna inspekcija i pita nas šta smo mi uradili po pitanju ovog slučaja iz decembra 2024. godine (…) Mi nećemo da ponovimo glasanje zato što smatramo da je slučaj okončan i zato što inspekcija ništa nije uradila kada smo ih mi zvali u pomoć da nam reše jednu paradoksalnu i neprimerenu situaciju“, rekla je Kovačević.

(Beta)

