Dekanka FPN: Mislim da studenti intenzivno rade na pripremi ne samo liste, već i kampanje za izbore

Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević izjavila je danas, komentarišući mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora ove godine, da misli da studenti sada intenzivno rade na pripremi ne samo studentske liste, već i svoje svojevrsne kampanje za izbore.

„Jako je važna komunikacija sa građanima i akcija 28. decembra je takođe korak u tom pravcu, u neposrednom susretu studenata sa građanima. Prema informacijama koje ja imam iz različitih izvora procene javnog mnjenja, podrška studentima je velika, bez obzira što mi još uvek ne znamo ko je na studentskoj listi“, rekla je Kovačević za list Danas.

Ocenila je da je od najveće važnosti to da će ljudi koji budu na toj listi sasvim sigurno uložiti sve napore da se organizuju pošteni, slobodni izbori, da se promeni medijska scena u Srbiji, da se prestane sa političkim uticajem na pravosuđenje i da to budu prioriteti jedne buduće vlade kojoj se svi nadaju.

Upitana o ređoj organizaciji protesta koji okupljaju manji broj ljudi, navela je da misli da je to zapravo promena u jedan širi društveni pokret koji se zalaže za promenu režima putem izbora.

„Vidim to kao promenu načina protesta, jer ako se setimo posle Vidovdana imali smo kratak, ali izuzetno buran, period u kojem je bilo ozbiljnih slučajeva policijske brutalnosti, nehumanog postupanja prema studentima i građanima. Imali smo jedno leto u kojem je situacija pretila čak i da izmakne kontroli. Sada se prelazi na svojevrstne pokušaje represije putem suda, privođenja, tužbi itd“, kazala je ona.

Govoreći o vraćanju studenata na redovnu nastavu i okončanje ispitnih rokova u roku od dva meseca, kazala je da je ta odluka bila teška, ali i dobra.

„Bila je teška zato što je studenti u tom trenutku nisu podržavali, uvek je teško da donesete neku odluku, protiv volje predstavnika studenata. S druge strane, znamo i da je bilo teško u kratkom vremenu tokom leta voditi online nastavu, a onda u kratkom vremenskom roku imati nekoliko ispitnih rokova, svesni smo da je to takođe bilo teško i za studente“, navela je dekanka FPN.

Ocenila je da će ova godina dovesti borbu režima sa univerzitetom i fakultetima, navodeći kao primere ono „što je urađeno u Nišu, šta se dešava u Novom Pazaru“ – da profesori gube posao, da studenti gube status studenta.

„Nažalost čini mi se da je Novi Pazar simbol kako režim vidi svoj uticaj na disciplinovane univerzitete, nažalost. Biće vrlo komplikovana borba oko toga što ministarstvo finansija insistira da uvede novi informacioni sistem za koji svi univerziteti ili većina u Srbiji smatraju da nije dovoljno razrađen, da neće funkcionisati, Preti opasnost da dođe do jednog opšteg zagušenja kada je reč o finansiranju i isplatama na fakultetima uz dodatne pritiske“, rekla je Kovačević.

(Beta)

