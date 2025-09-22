Dekanka Kovačević: Univerzitet ne sedi skrštenih ruku, EU mora da reaguje

Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević izjavila je sinoć da očekuje da će vlasti u Srbiji nastaviti da pokušavaju da otpor građana slome represijom, da domaći univerziteti po tom pitanju „ne sede skrštenih ruku“, kao i da Evropska unija mora da reaguje na eskalaciju nasilja prema studentima.

Ona je, gostujući u Utisku nedelje, navela da stoji pri svojoj nedavnoj oceni da je „režim pao“, da je pitanje koliko će njegov odlazak trajati, a da je sada ključno da građani spreče da „dođe do prolivanja krvi u tom odlasku“.

„To što neko misli da ostavi utisak da vlada situacijom, i da će biti u stanju da sprovodi represiiju nad svojim građanima, je varka. Mi sa univerziteta, govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu… Pošto vole da se bave time ko ide po stranim ambasadama – ja idem non-stop i tek ću da idem. Evropska unija ne sme da ćuti i da dozvoli da planovi o represiji budu sprovedeni. Srbija je više od 20 godina izložena različitim uslovljavanjima EU – za naše dobro, kako bi se reformisali. Izvinite, gde je sada vaša odgovornost? Ako smo mi zemlja kandidat za članstvo, kako vi možete da ćutite na nešto što se dešava na vašim granicama i budućoj članici?“, upitala je Kovačević

Ona je ocenila i da vlasti represiju pojačavaju uoči obeležavanja prve godišnjice pada nadstrešnice ispred novosadske železničke stanice, odnosno da pokušavaju da stvore utisak da će 1. novembra doći do nemilih događaja, ali smatra da to zapravo šteti vlastima.

„(Zato što to) dokazuje da ne može da upravlja, već da samo (ume) da proizvodi probleme i ozbiljne opasnosti. EU ne sme da ignoriše signal, jer će na svojim granicama dobiti urušenu državu koja neće moći da vlada društvom, talas izbelglica ljudi koji žele da se sklone iz države u kojoj je zavladao kriminal i opšta nesigurnost“, ocenila je Kovačević.

Kao jedan od primera delovanja akademske zajednice, dekanka FPN-a je navela da profesori Medicinskog fakulteta prikupljaju dokumentaciju od građana o torturi koji su doživeli tokom protesta ili privođenja, a da će taj dosije o nečovečnom postupanju objaviti odnosno „poslati na sve relevantne adrese“.

Komentarišući pritvor studenta Bogdana Jovičića, Kovačević je rekla da je to „deo terora koji se sprovodi nad građanima.

„Cilj režima je da zastraši i zato vuku tako drastične poteze, ali to neće moći da potraje“, kaže ona.

(Beta)

