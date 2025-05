Dekanka: Univerzitet u Beogradu dao studentima predlog za rešenje krize i čeka odgovor

Univerzitet u Beogradu usaglasio se da studentima predstavi dokument u kom predlažu rešenje krize na Univerzitetu, rekla je danas dekanka beogradskog Filološkog fakulteta Iva Draškić Vićanović.

Sada se, kako je dekanka navela za Insajder, čeka njihov odgovor, piše na sajtu te televizije.

„Imali smo veliki sastanak u ponedeljak, sa 31 dekanom, rektorom i studentima, predstavnicima svih fakulteta, po dva delegata“ kazala je.

Prema njenim rečima, „pet-šest sati“ se razgovaralo o svim aspektima situacije u kojoj se trenutno nalazi akademska zajednica.

„Saglasili smo se da Univerzitet u Beogradu da svoj predlog studentima za rešenje krize na Univerzitetu. Kakav će njihov odgovor biti, još ne znamo“, rekla je.

Uskoro ćemo, kako je kazala dekanka, „imati još jedan sastanak”.

Potvrdila je da je jedan od predloga taj da se studentima koji procene da ne mogu da završe školsku godinu – omogući mirovanje akademske godine.

Kazala je da je to moguće, te napomenula da je to nešto što se dešava redovno na fakultetu.

„I to bi verovatno veliki broj studenata i tražio i dobio bi to. Mislim da je to opšte raspoloženje na univerzitetu. Nemamo nijedan razlog da to ne odobrimo“, kazala je.

Dodala je da je Univerzitetu stalo da studenti prihvate inicijativu i da, kako je navela, „onda krenu putem koji su osmislili“.

(Beta)

