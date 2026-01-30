Delegacija EU: Izmene pravosudnih zakona ozbiljan korak unazad, potreban hitan zaokret

Delegacija Evropske unije (EU) u Srbiji saopštila je da duboko žali zbog proglašenja izmena i dopuna ključnih pravosudnih zakona, koje je opisala kao ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka članstvu u Uniji i pozvala na hitan zaokret.

I Delegacija i njen šef Andreas fon Bekerat objavili su na Iksu da Srbija umesto tih zakona treba da izabere „inkluzivne konsultacije i mišljenje Venecijanske komisije“.

„Duboko žalimo zbog proglašenja izmena i dopuna ključnih pravosudnih zakona koje je usvojila skupština Srbije. To predstavlja ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka članstvu u EU i potreban je hitan zaokret. Napred vode inkluzivne konsultacije i mišljenje Venecijanske komisije“, naveli su Delegacija i Fon Bekerat.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je potpisao set izmena i dopuna više pravosudnih zakona, koje je skupština Srbije usvojila u sredu, uprkos brojnim kritikama da se time ugrožava nezavisnost pravosuđa i autonomija tužilaštava, pre svega Tužilaštva za organizovani kriminal.

Odmah pošto je skupština Srbije usvojila te izmene i dopune, Evropska komisija je saopštila da one predstavljaju ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka članstvu u EU i da su suprotne ranijim reformama Srbije i njenim obavezama da ojača nezavisnost pravosuđa i autonomiju tužilaštva.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u sredu, i juče ponovila, da se usvojenim izmenama ograničava nezavisnost pravosuđa i da Srbija „rizikuje da krene u suprotnom smeru u trenutku kada je proces proširenja u snažnom zamahu“.

Vučić je današnjim potpisima proglasio izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, i izmene Zakona o sudijama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com