Delegacija EU pozvala na dostojanstveno obeležavanje godišnjice u Novom Sadu

Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je danas, povodom komemoracije i obeležavanja novosadske tragedije od 1. novembra, da su poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja i slobodu medija ključne vrednosti EU koje svi moraju da štite i podržavaju.

„Apelujemo na sve da deluju uzdržano, smire tenzije i izbegnu nasilje“, piše u saopštenju delegacije.

Saopštenje je izdato zajedno sa ambasadama Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Nemačke, Estonije, Irske, Grčke, Španije, Francuske, Hrvatske, Italije, Kipra, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Malte, Holandije, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske.

U saopštenju se dodaje da EU nastavlja pomno da prati aktuelnu političku situaciju u Srbiji.

„Kao zemlja koja će uskoro obeležiti godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, želimo još jednom da izrazimo naše najdublje saučešće i iskrenu solidarnost sa porodicama i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote. Ta tragedija nas je sve potresla i ostavila duboku ranu u srcima mnogih širom Srbije i šire. Na ovu tužnu godišnjicu, apelujemo na sve da dostojanstveno i mirno oplakuju žrtve“, dodaje se.

EU je dodala da njene države članice ostaju nepokolebljivi partner Srbiji i njenom narodu.

„Naš zajednički cilj je da pomognemo Srbiji da napreduje na putu ka EU kroz dijalog, međusobno poštovanje i konkretan napredak u ključnim reformama – posebno u oblastima vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija – koje su neophodne za pravedniju, bezbedniju i otporniju Srbiju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

