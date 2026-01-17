Delegacija Kongresa SAD podržala Dansku u vezi s pitanjem Grenlanda

Delegacija obe partije iz Kongresa SAD je danas u Kopnehagenu nastojala da uveri Dansku i Grenland da ih poslanici podržavaju u vreme pretnji predsednika Donalda Trampa da će carinama kazniti države koje ne podrže američko „preuzimanje“ strateški važnog danskog arktičkog ostrva Grenlanda.

Dok su u danas u Kopenhagenu i na Grenlandu protesti zbog stava Trampa, vođa 11-člane delegacije oba doma Kongresa, senator Kris Kuns (Coons), demokrata iz Delavera, rekao je u glavnom gradu Danske da oni žele da smire zabrinutost te svoje saveznice u NATO-u za sudbinu Grenlanda.

„Sada nema pretnji bezbednosti Grenlanda“, kazao je Kuns.

„Nadam se da narod Kraljevine Danske neće izgubiti veru u američki narod“, rekao je Kuns i da „gotovo da nema boljeg saveznika SAD-u od Danske“, i dodao da SAD imaju poštovanje za Dansku i za NATO i za „sve što smo uradili zajedno“.

„Ali, ako radimo stvari koje Dance navode da se pitaju da li na nas može da se računa kao na saveznika u NATO-u, zašto bi bilo koja druga zemlja nastojala da bude naš saveznik ili verovala našim prestavnicima?“, pitao je Kuns.

Tramp je nastojao da svoje pozive za američko „preuzimanje“ Grenlanda opravda tvrdeći da Kina i Rusija imaju pretenzije na to ostrvo s velikim rezervama ključnih ruda i nalazi se na prilazima Severnom ledenom okeanu koji se otapa, te postaje plovni put sveta.

Tramp je ove nedelje rekao da bi „sve manje“ od toga da Grenland pripadne Sjedinjenim Državama bilo „neprihvatljivo“, a Bela kuća nije isključuila mogućnost „preuzimanja“ te teritorije silom.

Ove nedelje su se ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda sastali u Vašingtonu s potpresednikom SAD Džejom Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom, ali ostale su duboke razlike među njima. Dogovorili su se da formiraju radnu grupu, ali su Danska i Bela kuća dale potpuno različite interpretacije toga šta ta radna grupa treba da uradi.

(Beta)

