Delegacija PSSE izrazila interesovanje za proces reforme tužilaštva, REM, lokalne izbore

Delegacija Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) danas je u Beogradu, na sastanku sa narodnim poslanicima vladajuće koalicije, pokazala posebno interesovanje za proces reforme tužilaštva posle izmena Ustava, saopštila je Skupština Srbije.

Izvestioce Monitoring komiteta, Viktoriju Tiblom (Victoria Tiblom) i Junusa Emrea (Yunus Emre), interesovalo je i kako napreduju istrage u predmetima korupcije, funkcionisanje Tužilaštva za organizovani kriminal i njegova uloga u istragama visoke korupcije i smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, kao i rad Tužilaštva za ratne zločine, navodi se.

Narodni poslanici Aleksandar Mirković, Života Starčević, Dunja Simonović Bratić, Boris Bajić, Branimir Jovanović i Risto Kostov rekli su da su svi usvojeni zakoni doneti sa ciljem unapređenja efikasnosti i kvaliteta rada pravosuđa, kao i da će biti razmotrene sve preporuke Venecijanske komisije u cilju njihovog daljeg unapređenja, piše u saopštenju.

Oni su naveli da vladajuća većina „insistira na potpunom rasvetljavanju slučaja nadstrešnice u Novom Sadu“, navodi se i dodaje da je Mirković ukazao na značaj utvrđivanja „svih činjenica i okolnosti tog slučaja“.

Izvestioci Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ranije danas su odvojeno razgovarali sa članovima Odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo, sa članovima delegacije Skupštine Srbije pri PS SE i sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić.

Članovi Odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo informisali su izvestioce o delokrugu rada Odbora, rekavši da to telo ocenjuje da li su svi predloženi zakoni i drugi akti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije, i da priprema predloge autentičnog tumačenja zakona i predloge zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, piše u saopštenju.

Članovi stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope izneli su različita mišljenja i viđenja opšteg stanja u Srbiji, od stanja demokratije, napretka ka članstvu u EU, stanja u medijima, vladavini prava, izbornim uslovima, preko povrede dečjih prava i zloupotrebe dece u političke svrhe, do sazivanja sednica parlamenta, izbora članova REM-a i saradnje sa Venecijanskom komisijom, navodi se.

Brnabić je sa članovima delegacije Monitoring komiteta razgovarala o aktuelnim pitanjima u oblasti izbornog procesa, sa posebnim osvrtom na primenu relevantnih međunarodnih preporuka i dalje unapređenje institucionalnog okvira, o saradnji sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope i o značaju transparentnosti i poverenja u rad nadležnih institucija.

Stanković (NPS): Delegacija PSSE danas pitala za REM, interesovala se za lokalne izbore

Predstavnik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković izjavio je danas, posle sastanaka vlasti i opozicije sa dvoje Izvestilaca Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, da su se oni interesovali za predstojeće lokalne izbore i pitali zašto REM nema sve članove, a da im je opozicija pričala kako izgleda sloboda medija u Srbiji, kako se usvajaju zakoni i kako izgledaju izbori u malim mestima.

„Mi smo pričali pre svega o slobodi medija, o pravosuđu gde se zakoni usvajaju bez ikakvog koncepta evropskih zakona i tome kako inače funkcionišu izbori gde se sva moć države skupi u malo mesto i sva moguća uzurpacija i represija bude prisutna“, rekao je Stanković za N1 i dodao da je „suština u tome da oni sve to znaju“.

Delegaciju čine Vikorija Tiblom iz Švedske konzervativne stranke i Junus Emre iz turske Socijaldemoktatske stranke a Stanković je rekao da mu je jako drago što poslanici prisustvuju sastancima, jer „čuju koju vrstu manipulacije ili obmana Srpska napredna stranka (SNS) koristi prema stranim posmatračima i delegaciji Monitoringa“.

Prema njegovim rečima, delegaciju je „zanimalo na koji način napreduju lokalni izbori koji se održavaju sledećeg vikenda“ i „nagovestili su da imaju posmatrače.“

„SNS je prokomentarisao – pa dobro vi uvek šaljete posmatrače. Ne, ovog puta su sa određenim zadatkom, posebno pošto su na neki način posmatrači poslati kao zahtev opozicije u ovom slučaju“, rekao je Stanković i dodao da je druga tema koja je zanimala delegaciju jeste – zašto nema pet predstavnika REM-a.

REM treba da ima devet članova.

Delegacija je imala sastanak sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić, sa Odborom za ustavna pitanja, kao i sastanke sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije i predstavnicima poslaničkih grupa opozicije. Bio je i sastanak sa šefom i članovima delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Stanković je kazao da je poslanik SNS Aleksandar Mirković na sastanku rekao da „opozicija zloupotrebljava decu i osnovnim školama i vrtićima i da teraju decu da crtaju crvene, krvave ruke“.

„Oni su se spustili na taj nivo da glume žrtvu i objašnjavaju nešto što se nikad nije desilo, kako bi sebe malo povećali u očima tih ljudi“, rekao je, a prenosi N1.

