Delegacija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posetila Siriju prvi put od osnivanja 1945. godine

Delegacija predstavnika iz 15 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posetila je Siriju, prvi put od osnivanja tog tela 1945. godine.

Poseta se realizuje neposredno uoči godišnjice pada bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada.

Takođe, označava nastavak reintegracije Sirije u međunarodnu zajednicu pod novom vladom koju predvodi bivši vođa islamističkih pobunjenika, a sadašnji privremeni predsednik Ahmad al-Šara.

U kratkom obraćanju novinarima u Damasku Samuel Žbogar, stalni predstavnik Slovenije pri Ujedinjenim nacijama i predsedavajući Savetom bezbednosti, izjavio je da je delegacija došla da „izgradi poverenje“ i izrazio nadu da je to prvi korak u napred.

Žbogar je rekao da je delegacija imala sastanke sa al-Šarom, ministrom spoljnih poslova Asadom al-Šibanijem i drugim članovima vlade.

Grupa se sastala i sa lokalnim zaposlenima u Ujedinjenim nacijama, predstavnicima sirijskog civilnog društva, verskim liderima i zajednicama uključenim u sukobe ranije ove godine na jugu Sirije.

Takođe su se sastali sa guvernerima tih regiona i predstavnicima komisije za nestale osobe, kao i komisijama formiranim za istraživanje nasilja sekti, rekao je Žbogar.

Tokom jula na jugu Sirije osam dana trajali su oštri sukobi verske manjine Druzi i sunita Beduina, a smatra se da je tokom međusobnih napada poginulo više od 1400 ljudi, uglavnom Druza.

Žbogar je istakao da su razmatrali teme vezane za pravdu, pomirenje, inkluzivnost i nacionalni dijalog u procesu političke tranzicije, kao i ekonomski razvoj, borbu protiv terorizma i „potrebu da Sirija ne bude izvor pretnje bezbednosti drugih zemalja“.

Delegacija je, kako je rekao, ponovila podršku međunarodne zajednice suverenitetu, jedinstvu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Sirije.

Sirska državna novinska agencija SANA izvestila je da je delegacija takođe posetila ratom teško oštećeno predgrađe Damaska, Jobar, kao i istorijske lokacije u starom Damasku.

Agencija je napomenula da su posete Saveta bezbednosti retke, jer zahtevaju jednoglasan dogovor svih 15 članica.

(Beta)

