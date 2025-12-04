Delegacija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posetila Siriju prvi put od osnivanja 1945. godine

Poseta se realizuje neposredno uoči godišnjice pada bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada.
Takođe, označava nastavak reintegracije Sirije u međunarodnu zajednicu pod novom vladom koju predvodi bivši vođa islamističkih pobunjenika, a sadašnji privremeni predsednik Ahmad al-Šara.
U kratkom obraćanju novinarima u Damasku Samuel Žbogar, stalni predstavnik Slovenije pri Ujedinjenim nacijama i predsedavajući Savetom bezbednosti, izjavio je da je delegacija došla da „izgradi poverenje“ i izrazio nadu da je to prvi korak u napred.
Žbogar je rekao da je delegacija imala sastanke sa al-Šarom, ministrom spoljnih poslova Asadom al-Šibanijem i drugim članovima vlade.
Grupa se sastala i sa lokalnim zaposlenima u Ujedinjenim nacijama, predstavnicima sirijskog civilnog društva, verskim liderima i zajednicama uključenim u sukobe ranije ove godine na jugu Sirije.
Takođe su se sastali sa guvernerima tih regiona i predstavnicima komisije za nestale osobe, kao i komisijama formiranim za istraživanje nasilja sekti, rekao je Žbogar.
Tokom jula na jugu Sirije osam dana trajali su oštri sukobi verske manjine Druzi i sunita Beduina, a smatra se da je tokom međusobnih napada poginulo više od 1400 ljudi, uglavnom Druza.
Žbogar je istakao da su razmatrali teme vezane za pravdu, pomirenje, inkluzivnost i nacionalni dijalog u procesu političke tranzicije, kao i ekonomski razvoj, borbu protiv terorizma i „potrebu da Sirija ne bude izvor pretnje bezbednosti drugih zemalja“.
Delegacija je, kako je rekao, ponovila podršku međunarodne zajednice suverenitetu, jedinstvu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Sirije.
Sirska državna novinska agencija SANA izvestila je da je delegacija takođe posetila ratom teško oštećeno predgrađe Damaska, Jobar, kao i istorijske lokacije u starom Damasku.
Agencija je napomenula da su posete Saveta bezbednosti retke, jer zahtevaju jednoglasan dogovor svih 15 članica.
(Beta)
