Delegacija SE o poseti Srbiji: U fokusu novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, lokalni izbori

Posle posete delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PACE) Beogradu 23. i 24. marta radi posmatranja ispunjavanja preuzetih obaveza Srbije prema Savetu Evrope koizvestioci Viktorija Tiblom i Junus Emre saopštili su da su u fokusu bili tragedija u Novom Sadu, kontroverzni Mrdićevi zakoni i lokalni izbori.

„Uviđamo da je tragedija na železničkoj stanici u Novom sadu 2024. godine u kojoj je poginulo 16 ljudi i koja ima tekuće posledice na politički život i društvo u Srbiji i dalje važno i kontroverzno pitanje u zemlji“, navodi se u saopštenju koizvestilaca, a vlasti se pozivaju da razjasne okolnosti vezane za nesreću i da se obezbedi da odgovorni što pre odgovaraju.

Naveli su da se raduju predstojećem mišljenju Venecijanske komisije, grupe nezavisnih pravnih eksperata Saveta Evrope o Mrdićevim zakonima, kojima se menja funkcionisanje pravosuđa i služba tužilaštva i pozdravljaju objavu vlasti da će sarađivati sa Venecijanskom komisijom.

Pozivaju se vlasti Srbije da održe predstojeće lokalne izbore u skladu sa međunarodnim izbornim standardima i da nastave, kao pitanje prioriteta, sa reformom izbornih zakona u skladu sa preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Naveli su da su tokom posete delegacije SE razmatrani i protesti 2024. i 2025. godine, navodna upotreba zvučnog oružja tokom masovnih demonstracija u Beogradu 15. marta 2025. godine, koji su izazvali mentalne i fizičke patnje brojnim demonstrantima.

„Bavićemo se ovim pitanjima u detalju u našem predstojećem izveštaju“, navodi se u saopštenju.

Koizvestioci navode da su zahvalni vlastima što su bile spremne da učestvuju u „otvorenom dijalogu o osetljivim pitanima koja se odnose na demokratiju, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava u Srbiji“.

U saopštenju se podseća da je Srbija jedna od deset zemalja članica Saveta Evrope koja je pod punom procedurom monitoringa koja uključuje redovne posete koizvestilaca, tekući dijalog sa vlastima i povremene plenarne rasprave da pomogne zemljama članicama da ispune demokratske standarde i standarde u sferi ljudskih prava Organizacije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com