Delegacija SPN od ponedeljka u Briselu, traži se utvrđivanje istine o izborima

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović najavio je da će delegacija koalicije Srbija protiv nasilja (SPN) u ponedeljak otputovati u Brisel gde će, kako je rekao, razgovarati sa evropskim zvaničnicima o utvrđivanju odgovornosti za „izbornu krađu“ 17. decembra.

Lazović je za televiziju N1 rekao da će osim u Briselu, delegacija te koalicije boraviti naredne nedelje i u Parizu gde će se sastati sa predstavnicima Vlade i Skupštine te zemlje, kao i Jelisejske palate.

„Nadamo se uspešnom nizu sastanaka ne samo sa predstavnicima Evropske komisije. Mi zahtevamo ad hok ali i širu misiju jer je važno da se utvrdi odgovornost za izbornu krađu. Mi imamo saznanja kako je do svega došlo ali želimo da neko snosi odgovornost“, rekao je poslanik Zeleno-levog fronta.

Najavio je da bi i neke od zemalja članica EU mogle da usvoje rezolucije o izborima u Srbiji koje bi, kako je rekao, bile slične sadržine kao rezolucija Evropskog parlamenta.

„Za rezoluciju EP su glasali i oni koji su tradicionalno bili iz Vučića, iz Evropske narodne partije, iz partija Makrona i Micotakisa. Više ne govorimo da li je do krađe došlo nego šta ćemo sada da radimo“, rekao je poslanik Zeleno-levog fronta.

Odbacio je ocene predsednika i premijerke Srbije da obraćanje evropskim instutucijama u vezi izbora u Srbiji predstavlja „podrivanje suvereniteta“ zemlje.

„Ovde se radi o brutalnoj kradji i tome da naše institucije ne rade. Najviše bih voleo da možemo da se obratimo kome treba i da to bude kraj. Ustavni sud može da poništi izbore, policija može da reaguje na naše pozive, sudovi i tužilaštva da rade svoj posao, ali oni to ne rade i to je lako dokazivo“, naveo je Lazović.

Dodao je da je zadovoljan „načinom kako se promenio odnos“ evropskih zvaničnika prema „autokratskoj vlasti u Srbiji“.

„Mislim da smo na tragu velikih promena u Srbiji. Jako smo zadovoljni i što možemo reći da imamo partnere u EU koji su spremni da ne okreću glavu na krađu izbora i ogromne probleme u vladavini prava u Srbiji“, rekao je Lazović.

Upitan za konsultacije o formiranju nove Vlade Srbije, koje bi po rečima predsednika Aleksandra Vučića trebalo da počnu od ponedeljka, Lazović je ocenio da opozicija ne bi trebalo da ide na te konsultacije.

„Bilo bi normalno da se ide na konsultacije, da predsednik države nije glavni organizator izborne krađe. A ne treba ići i zbog toga što nemamo predlog za mandatara, pa ne znam o čemu bismo pričali“, naveo je Lazović.

(Beta)

