Delegacija Stranke slobode i pravde odala poštu ubijenom premijeru

Delegacija Stranke slobode i pravde (SSP), predvođena predsednikom te stranke Draganom Đilasom, odala je danas poštu ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću polaganjem cveća na njegovom grobu u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

„Zoran Đinđić je video ono što mnogi tada nisu hteli da vide – da je pravi put Srbije put ka Evropi. Danas, 23 godine kasnije, mi smo i dalje pred istim zadatkom. Srbija nema dva puta. Postoji samo jedan – pravac Evropa“, navela je ta stranka u saopštenju.

SSP je dodala da će se svim svojim snagama boriti za taj put – moderne, uređene i slobodne Srbije.

Na današnji dan pre 23 godine u dvorištu Vlade Srbije snajperskim hicima ubijen je premijer Zoran Đinđić.

(Beta)

