Delegacija Ukrajine u Ženevi razgovarala sa evropskim bezbednosnim zvaničnicima

„Ukrajinska delegacija, koju je imenovao predsednik Zelenski, počela je rad u Ženevi. Održala je prvi sastanak sa Džonatanom Pauelom, Emanuelom Bonom i Ginterom Zauterom, savetnicima za nacionalnu bezbednost lidera Velike Britanije, Francuske i Nemačke“, napisao je Jermak na društvenoj mreži Iks.
Dodao je da sledi sastanak sa delegacijom SAD, i da je delegacija Ukrajine u „veoma konstruktivnom raspoloženju“.
Jermak je naveo da je za danas je planiran „niz sastanaka u različitim formatima“, i da Ukrajina nastavlja da radi zajedno sa međunarodnim partnerima kako bi se došlo do „trajnog i pravednog mira za Ukrajinu“.
Britanski list Gardijan piše da je francuska ministarka delegat u Ministarstvu odbrane Alis Rufo pre današnjih sastanaka u Ženevi rekla da će jedna od ključnih tačaka razgovora biti ograničenje ukrajinskih trupa na 600.000 vojnika, iz procurelog plana.
Rufo je tu odredbu nazvala „ograničenjem suvereniteta“ Ukrajine.
„Ukrajina mora biti u stanju da se brani“, rekla je Rufo.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com