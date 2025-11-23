Delegacija Ukrajine u Ženevi razgovarala sa evropskim bezbednosnim zvaničnicima

Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak saopštio je danas da je ukrajinska delegacija obavila razgovore sa evropskim bezbednosnim zvaničnicima na sastanku u Ženevi, povodom nedavno procurelog predloga mirovnog plana za Ukrajinu.

„Ukrajinska delegacija, koju je imenovao predsednik Zelenski, počela je rad u Ženevi. Održala je prvi sastanak sa Džonatanom Pauelom, Emanuelom Bonom i Ginterom Zauterom, savetnicima za nacionalnu bezbednost lidera Velike Britanije, Francuske i Nemačke“, napisao je Jermak na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da sledi sastanak sa delegacijom SAD, i da je delegacija Ukrajine u „veoma konstruktivnom raspoloženju“.

Jermak je naveo da je za danas je planiran „niz sastanaka u različitim formatima“, i da Ukrajina nastavlja da radi zajedno sa međunarodnim partnerima kako bi se došlo do „trajnog i pravednog mira za Ukrajinu“.

Britanski list Gardijan piše da je francuska ministarka delegat u Ministarstvu odbrane Alis Rufo pre današnjih sastanaka u Ženevi rekla da će jedna od ključnih tačaka razgovora biti ograničenje ukrajinskih trupa na 600.000 vojnika, iz procurelog plana.

Rufo je tu odredbu nazvala „ograničenjem suvereniteta“ Ukrajine.

„Ukrajina mora biti u stanju da se brani“, rekla je Rufo.

(Beta)

