Delegacija ZLF razgovarala sa predstavnicima nemačke stranke Levica o krizi u Srbiji

Delegacija Zeleno-levog fronta (ZLF) razgovarala je u Beogradu sa predstavnicima nemačke stranke Levica (Die Linke) o krizi u Srbiji i „mogućnostima međunarodne podrške demokratskim procesima u zemlji“, saopštio je ZLF.

Poslanica Bundestaga Maren Kaminski kazala je da je važno da se parlamenti država članica Evropske unije snažnije uključe u rešavanje krize i da se pitanje Srbije češće nađe na njihovim agendama.

Ona je osudila „policijsku brutalnost“ i kazala da podržava pobunjene građane.

„Bilo je reči i o mogućnostima saradnje nemačke Levice i ZLF-a u oblastima obrazovanja, kulture i kulturnih prostora, kao i o razmeni iskustava u političkom organizovanju, aktivizmu i uključivanju građana u politiku“, piše u saopštenju ZLF.

Razgovoru je prisustvovala i direktorka kancelarije Fondacije Roza Luksemburg za Jugoistočnu Evropu Maria Oshana.

Predstavnici nemačke stranke Levica i ZLF pridružili su se komemorativnom skupu povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

(Beta)

