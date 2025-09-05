Delegacije Evropske zelene partije i ZLF razgovarale u Beogradu o krizi u Srbiji

Zeleno-levi front (ZLF) je u Beogradu obavestio delegaciju Evropske zelene partije, čiji je član ZLF, o krizi u Srbiji.

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je rekao da su evropske zvaničnike obavestili da se „Srbija nalazi u velikoj političkoj krizi koja je nastala jer režim u poslednje dve godine krade sve izbore.., odbija da očisti birački spisak i da usvoje preporuke ODIHR“, rekao je Lazović na konferenciji za novinare.

Preneo je da je delegacija ZLF sa članovima Evropskih zelenih razgovarala i o upotrebi zvučnog topa na demonstracijama 15. marta i o „kampu“ pristalica Srpske napredne stranke u Pionirskom parku i ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Lazović je izjavio da je za drušvo u Srbiji „važno da u ovim teškim vremenima za našu demokratiju imamo prijatelje u EU koji vrlo jasno osuđuju ono što se dešava u Srbiji, a to je potpuna devastacija demokratskih institucija i našeg društva u celini“.

(Beta)

