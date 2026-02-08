Delić (SRCE): Medicina ne poznaje čudotvorno rešenje vlasti za smanjenje liste čekanja na operacije

Predsednik Odbora za zdravlje stranke Srbija centar (SRCE) poslanik Dragan Delić zatražio je danas od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) da objasni tabelu u kojoj stoji da je 2.329 lica "obrisano sa liste čekanja", a da je kod 1.198 lica "pružena usluga mimo liste čekanja".

„Na listi čekanja RFZO, koja se ažurira svaki dan, stoji da je ona za četiri radna dana, od 30. januara do 4. februara smanjena sa 33.320 na 29.610 lica. Bez bližih informacija, reklo bi se da je dnevno bilo 927 intervencija, što bi sa medicinske tačke gledišta bilo nemoguće u Srbiji“, upozorio je Delić, profesor Medicinskog fakulteta u penziji, u pisanoj izjavi.

Podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 19. novembra 2024. godine slavodobitno obećao da će „liste čekanja na medicinske intervencije biti rešene do maja 2026.“ i da će država, da bi ispunila taj cilj, izdvojiti više od 120 miliona evra.

„Na tematskoj sednici Vlade Srbije od 25. januara, na kojoj su razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za državu, predsednik Republike je, uz duge dramske pauze, saopštio da obećanje o ukidanju liste čekanja neće biti ispunjeno do kraja godine. Kao moguće rešenje ovog složenog problema on je ponudio čudotvornu formulu ministru zdravlja – nemojte da spavate dok to ne uradite. Međutim, suprotno predlogu predsednike Republike neko je ovih dana otkrio neko drugo čudotvorno rešenje“, konstatovao je Delić.

Ističući da u humanoj medicini nema čudotvornih rešenja, predložio je da se razmotre uzroci postojanja liste čekanja – nedovoljan broj kompetentnih zdravstvenih radnika, nedovoljan broj opremljenih hirurških sala, loša organizacija posla, postojeći kriterijumi za uključivanje bolesnika na listu, postojanje bezidejnih v.d. direktora, neuključivanje kvalitetnog privatnog i vojnog zdravstva u jedinstveni zdravstveni sistem Srbije, kao i postojanje koruptivnih radnji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com