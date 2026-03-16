Delić (SRCE): Vučić rekao istinu o neodrživom stanju u zdravstvu, ali nije rekao ko je kriv

Narodni poslanik Srbija centra (SRCE) Dragan Delić izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavom da je stanje u zdravstvu neodrživo i da se poslednjih decenija u zdravstvu radilo pogrešno, prvi put izrekao verodostojnu konstataciju o srpskom zdravstvu.

„Međutim, posle ove ozbiljne istine, sa brojnim reperkusijama, neminovno se nameću bar dva pitanja – koje institucije i pojedinci snose odgovornost za takvo stanje, kao i koje reformske, pa i kadrovske, promene slede ili predlaže“, rekao je Delić za list Danas, navodi se u saopštenju stranke SRCE.

Dodao je da su građani, umesto toga, dobili razmišljanja i predloge koji, ni u forenzičkim tragovima, ne ukazuju na razumevanje složenosti problema i želju za utemeljenjem nove zdravstvene politike u Srbiji.

„Najavio je da će od 2028. do 2035. godine biti uloženo 2,5 milijarde evra u zdravstvenu infrastrukturu. Oni koji su neopterećeni potrebnim znanjem i iskustvom, ovaj poklon prihvatiće bez sumnjičavosti, možda i sa radošću. Međutim, nijedna država na ovoj planeti nije uspela da reši narastajuće probleme u zdravstvenom sistemu samo proširenjem bolničkih kapaciteta i kupovinom nove opreme, što se isključivo i uporno radi u našoj zemlji“, poručio je Delić.

On je naveo da su i tokom proteklih godina data brojna obećanja za renoviranje ili izgradnju zdravstvenih ustanova po celoj Srbiji, ali ostaje nejasno šta je od njih ostvareno, šta je započeto, šta je u fazi izvršenja, od čega se odustalo i zašto.

„Nekompetentnost predsednika Republike došla je do punog izražaja i kada je naveo razlog postojanja lista čekanja bolesnika jer oni ‘odbijaju operaciju zbog svinjokolja, dva dana pred slavu ili zbog putovanja’. Međutim, brojni su problemi, osim ‚svinjokolja‘, koji dovode do stvaranja lista čekanja: nedovoljno finansijsko izdvajanje za zdravstvo, veliki priliv bolesnika iz različitih razloga, manjak edukovanih zdravstvenih radnika, nedostatak prostora i savremene opreme, kriza rukovođenja, loša organizacija rada, medicinski kriterijumi za uključenje bolesnika na liste čekanja“, istakao je Delić.

Delić je zaključio da u strategiji „Srbija 2030“ kada je u pitanju zdravstvo, ne vidi jasnu, dugoročnu, koherentnu i razvojnu zdravstvenu politiku, niti spremnost sadašnje vlasti da, iz različitih izvora, poveća priliv finansijskih sredstava, ali ni kontrolne mehanizme, niti spremnost za domaćinsko trošenje izdvojenih sredstava.

(Beta)

