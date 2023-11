Delo: Zoran Đorđević nepoželjan kao ambasador Srbije u Sloveniji

Slovenija nije dala agreman kandidatu Srbije za ambasadora Zoranu Đorđeviću zbog „formalnih prepreka bezbednosne prirode“, piše danas slovenačko Delo.

Prema pisanju ljubljanskog dnevnika, nije bilo moguće dobiti zvaničnu informaciju o problemima u dodeli agremana za Đorđevića jer Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Slovenije ne komentariše proceduru za izdavanje agremana za šefove diplomatskih misija.

U principu, u slovenačkoj diplomatiji dodela agremana sledi šest do osam nedelja nakon predloga, ako nema prepreka za njegovo izdavanje. To utvrđuju nadležne institucije, od Ministarstva spoljnih poslova, policije, pravosudnih organa do slovenačke obaveštajno-bezbednosne službe.

Prema saznanjima Dela, jedna od institucija izrazila je „formalnu rezervu“ prema Đorđeviću.

Prema članu 4 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, država prijema, odnosno Slovenija, nije dužna da državi pošiljaoca objašnjava razloge odbijanja saglasnosti.

U ustaljenoj diplomatskoj praksi, smatra se odbijanjem kandidata ako država ne izda saglasnost u roku od devedeset dana od dana prijave. Nakon tri meseca, zemlja prijema smatra kandidata za ambasadora nepoželjnom osobom.

Prema pisanju portala N1, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije poslalo je početkom avgusta zahteve za agremane za više ambasadora. Među njima je bio i direktor Pošte i bivši ministar Zoran Đorđević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.