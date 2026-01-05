Delsi Rodriges položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Delsi Rodriges (Dely Rodriguez) položila je danas u parlamentu zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nakon što se Nikolas Maduro (Nicolas), uhapšen u subotu, izjasnio da nije kriv tokom pojavljivanja pred američkim sudom, preneli su svetski mediji.

„Stojim ovde sa tugom zbog otmice dva heroja koji su taoci u SAD. Takođe imam čast da položim zakletvu u ime svih Venecuelanaca“, rekla je Delsi Rodriges, koja je bila potpredsednica i prva u redu za predsedničku funkciju.

U subotu joj je Vrhovni sud naložio da preuzme dužnosti šefa države na obnovljivi mandat od 90 dana, a vojska je ponudila svoju podršku narednog dana.

Delsi Rodriges je položila zakletvu pred svojim bratom, Horheom Rodrigesom (Jorge) koji je ponovo izabran za predsednika parlamenta, a u simboličnom gestu koji su organizovale vlasti, pred sinom smenjenog predsednika, Nikolasom Madurom Gerom (Guerra), poznatim kao „Nikolasito“ (mali Nikola), ponovo izabranim poslanikom, koji je nosio odštampani državni Ustav.

On je prvi čestitao Delsi Rodriges.

Na kraju ceremonije, Nikolasito je napravio znak V sa dva prsta, aluziju na simbol pobede koji je Maduro napravio pred američkim kamerama što je prenosila i državna televizija Venecuele.

Maduro i njegova supruga Silija Flores (Cilia) su se ranije danas izjasnili da nisu krivi na sudu u Njujorku, dva dana nakon što su oboje nasilno udaljeni iz Karakasa, posle vojne operacije koja je otvorila put američkom planu da kontroliše Venecuelu, zemlju bogatu naftom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com