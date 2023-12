Demograf za Betu: Ne mogu se porediti broj stanovnika s popisa i broj birača u biračkom spisku

Demograf Vladimir Nikitović je danas rekao da se ne mogu uporedjivati broj stanovnika po popisu stanovništva i broj birača upisanih u birački spisak.

Po Odluci o utvrđivanju konačnog broja birača za izbore za narodne poslanike održane u nedelju, 17. decembra, koju je donela Republička izborna komisija (RIK), u Srbiji je pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima imalo 6.500.666 birača.

Po konačnim rezultatima popisa stanovništva 2022. kako je ranije objavio Republički zavod za statistiku, Srbija je tada imala 6.647.003 stanovnika.

„Popis stanovništa se praktično odnosi na ljude koji žive u Srbiji i ako su otišli u inostranstvo, a tamo borave manje od godinu dana i to je definicija“, rekao je Nikitović za agenciju Beta.

Po njegovim rečima, u praksi je problem što ljudi koji tamo žive duže od godinu dana, nisu uključeni u taj broj.

„Ono što znamo iz istraživanja, s obzirom da smo dominantno emigranska zemlja, jeste da nama u stvari ogroman broj ljudi koji su napustili zemlju i tamo žive duže duže od godinu dana, nije odjavio svoje prebivalište“, kazao je Nikitović.

Dodao je da se ti ljudi na mogu uvrstiti u popis stanovnika.

„Zato imate taj neki broj (po popisu) koji bi bio svako veći, ali je najbliži realnom stanju, jer ti ljudi fakat nisu u zemlji“, kazao je demograf.

Ukazao je da oni koji su napustili Srbiju „ne samo što nisu odjavili prebivalište“, već se „nisu odjavili ni iz drugih državnih evidencija koje nemaju veze s popisom“.

„Popis ima drugu svrhu, a nadležnost za te evidencije je na Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu jer oni imaju centralni registar gde su objedinjene razne evidencije ministarstva i službi“, kazao je on.

Po rečima Nikitovića, na osnovu svih tih evidencija, ministarstvo koje vodi centralni registar, u stvari je izvor informacija i za ovakve stvari.

„Oni nemaju, da kažem: zakonski osnova da ljude koji se nisu odjavili, izbrišu iz evidencije i zato postoje razlike koje nisu ništa novo na ovim izborima, a bilo ih je na izborima godinama unazad“, kazao je on.

Ukazao je da se te evidencije „praktično baziraju na biračkim spskovima koji na neki način nisu ažurni“ jer, „ako imate na njima i ljude koji su van zemlje više od godinu dana, tu praktično nemate pravu sliku“.

„Zakonski, tu ništa ne možete, …razne države pokušavaju sa manje ili iviše uspeha da ubede ljude da se odjave, a kod nas postoje i neke zakonske konsekvence“, kazao je Nikitović.

Po njegovim rečima, u suštini većina ljudi koja je napustila Srbiju se nije odjavila, tako da niko ne zna koliko ljudi iz Srbije živi u inostranstvu duže od godinu dana.

„Zato to i jeste odlična prilika da se tim brojem manipuliše i to je izvor svih nedoumicaa“, kazao je on.

Naglasio je i da je „činjenica da se ne mogu porediti popis stanovništa i birački spisak ili bilo koja druga evidencija koja u osnovi ima drugu svrhu“.

„Popisu je cilj da popiše ljude koji tu borave ili koji će (u inostranstvu) ostati kraće od godinu dana, tako da je to osnova za izračunavanje indikatora za populaciju, da se odnosi na ljude koji su zaista tu i to je realni pokazatelj“, kazao je Nikitović.

(Beta)

