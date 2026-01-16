Demonstracije na Kubi zbog napada SAD na Venecuelu, traže oslobađanje Madura

Desetine hiljada Kubanaca, među kojima i predsednik Kube Migel Diaz-Kanel, danas su na trgu prekoputa Ambasade SAD u Havani potestovale zbog „ubistva 32 kubanska vojnika“ u Venecueli zahtevajući da SAD oslobode njenog zarobljenog predsednika Nikolasa Madura.

Tridesetdva vojnika Kube iz obezbeđenja Madura su poginula tokom američkog upada u njegovu utvrđenu rezidenciju u Karakasu odakle je otet i odveden u SAD da bi u se sudilo zbog „narko-terorizma“.

Kremirena tela vojnika su na Kubi večano dočekana u četvrtak.

Demonstracije na trgu kojeg nazivaju „Antiimperijalistička tribina“ je organizovala Vlada u vreme još jednom rastuće napetosti sa SAD.

„Cela zemlja se digla. To je snažan odgovor onima koji se usude da prete miru i suverenitetu za koji smo se toliko teško borili“, napisalo je Minstarstvo spoljnih poslova Kube na mreži Iks.

Predsednik SAD Donald Trampa je pozvao Kubu da „sklopi dogovor sa SAD pre ne što bude suviše kasno“, ali nije rekao kakav bi to dogovor bio.

Vašington drži Kubu pod sankcijama od 1962. godine zbog dolaska komunista na vlast tri godine ranije, a tokom Trampovog presedništva sankcije su zaoštrene čime je ugušena privreda Kube što je cilj koji je Bela kuća otvoreno priznala.

Tramp je rekao da „Kuba neće više živeti od venecuelanske nafte i novca“, ali stručnjaci kažu da bi to, ako se desi, moglo da ima katastrofalne posledice po nju.

(Beta)

