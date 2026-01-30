Demonstracije širom SAD protiv ICE, uz slogan ‘nema rada, nema škole, nema kupovine’

Demonstranti širom SAD traže da ne bude „rada, škole, kupovine“ u sklopu organizovanog nacionalnog štrajka u znak protivljenja antiimigrantskim operacijama administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Demonstracije se odražavaju masovni gnev zbog toga što su agenti federalne Službe za carine i imigraciju poznate kao ICE ubili Aleksa Petija, medicinskog brata u hitnoj službi, koji je pogođen mecima više puta pošto je mobilnim telefonom snimao pripadnike Granične patrole kako sprovode antiimigrantsku akciju u Mineapolisu.

Samo nekoliko sedmica ranije, 7. januara, agenti ICE su, takođe u Mineapolisu, ubili još jednu američku građanku, Rene Gud, dok je bila za volanom svog automobila. I njena smrt se dogodila tokom sprovođenja antiimigrantske operacije.

Oba ubistva su izazvala zgroženost i ogorčenje antimigrantskim taktikama koje sprovodi Trampova administracija.

„Ljudi iz gradova blizanaca (Mineapolisa i Sent Pola u Minesoti) pokazali su put celoj zemlji – da bi smo zaustavili vladavinu terora ICE moramo je (tu agenciju) UGASITI“, piše na jednom od mnogih sajtova i stranica na društvenim mrežama koji promovišu današnju građansku akciju širom SAD.

Mnoge firme su saopštile da neće raditi tokom današnjeg „zamračenja“, to jest štrajka.

Neke škole u Arizoni i Koloradu su iz predostrožnosti otkazale časove, očekujući masovne izostanke đaka.

Planirana su okupljanja studenata i građana po centrima gradova, u objektima lokalnih samouprava i crkvama širom zemlje.

U Mičigenu, u mestu Birmingem severno od Detroita, desetine učenika je napustilo jutarnnje časove u svojoj srednjoj školi. Njihova kolona je prkosila ljutoj zimi i na putu od oko kilometar do najbližeg poslovnog kvarta bila je propraćena trubljenjem iz automobila.

U Mejnu, gde je republikanska senatorka Suzan Kolins juče objavila prestanak opsežnih akcija ICE u toj severoističnoj saveznoj državi, ljudi su se okupili ispred jedne crkve u Portlandu sa sloganima protiv federalnih agenata za imigraciju.

Na skupu je govorio i gradonačelnik Portlanda, demokrata Mark Dion.

„Neslaganje je demokratska stvar. Neslaganje je američka stvar. To je kamen temeljac naše demokratije“, rekao je Dion okupljenima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com