Demonstracije u Iranu ne jenjavaju uprkos represivnom odgovoru, poginulo 65 osoba

Broj nastradalih tokom demonstracija u Iranu porastao je na 65, a više od 2.300 ljudi je uhapšeno, pokazuju podaci američke organizacije aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency).

Danas je tačno dve nedelje kako je počela pobuna, koja se sve više širi po zemlji uprkos represivnom odgovoru države i prekidu komunikacija sa ostatkom sveta.

Iranska državna televizija izvestila je da ima žrtava i među snagama bezbednosti.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei nagovestio je pojačani represivni odgovor, uprkos pretnjama SAD.

Subota je početak radne nedelje u Iranu, ali mnoge škole i univerziteti održavali su nastavu onlajn, izvestila je državna televizija.

Ta TV više puta je puštala borbenu kompoziciju „Epopeja Horamšahra“, iranskog kompozitora Madžida Entezamija dok su prikazivane provladine demonstracije. Pesma, koja je često emitovana tokom nedavnog rata koji je protiv Teherana pokrenuo Izrael, slavi oslobađanje grada Horamšahr 1982. godine tokom Iransko-iračkog rata.

Kompozicija je takođe korišćena u video zapisima žena koje su šišale kosu u znak protesta zbog smrti Mahse Amini 2022. godine.

„Izveštaji sa terena pokazuju da je tokom noći bilo mirno u većini gradova. Posle napada na javna mesta i paljenja privatne imovine od strane naoružanih terorista, prošle noći nije bilo izveštaja o okupljanjima ili o haosu u Teheranu i većini provincija“, preneo je voditelj državne televizije.

Međutim, video snimak objavljen na internetu i potvrđen od strane agencije AP direktno je opovrgao tu tvrdnju, pokazujući da je hiljade ljudi demonstriralo ulicama severnog Teherana.

„Smrt Hamneiju!“, uzvikivao je jedan muškarac.

Polu-zvanična novinska agencija Fars, bliska iranskoj paramilitarnoj Revolucionarnoj gardi i jedna od retkih medijskih kuća koje mogu izveštavati u inostranstvu, objavila je snimke nadzornih kamera sa demonstracija u Isfahanu. Na snimcima se vidi kako jedan demonstrant puca iz dugog oružja, dok drugi pale i bacaju benzinske bombe na zgradu koja izgleda kao vladin kompleks.

Klub mladih novinara, povezan sa državnom televizijom, izvestio je da su demonstranti ubili trojicu članova dobrovoljačke formacije Basidž u gradu Gačsaran. Takođe je prijavljeno da je jedan bezbednosni službenik izboden do smrti u provinciji Hamadan, jedan policajac ubijen u lučkom gradu Bandar Abas, još jedan u Gilanu, kao i jedna osoba u Mašhadu.

Država je prekinula pristup internetu i međunarodnim telefonskim pozivima u četvrtak, iako je dozvolila nekim državnim i polu-zvaničnim medijima da objavljuju vesti. Katarska Al Džazira je na primer izveštavala uživo iz Irana, a čini se da je to jedini veliki strani medij koji je mogao da radi.

Izgnani iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi, koji je pozvao na proteste u četvrtak i petak, zamolio je demonstrante da danas i sutra izađu na ulice sa starom iranskom zastavom sa lavom i suncem, korišćenom u vreme Šaha.

Pahlavijeva podrška Izraelu i podrška Tel Aviva njemu izazvali su ranije kritike – posebno nakon 12-dnevnog rata. Demonstranti su na pojedinim protestima skandirali u znak podrške Šahu, ali nije jasno da li je reč o podršci samom Pahlaviju ili želji za povratkom u period pre Islamske revolucije 1979.

Demonstracije su počele 28. decembra zbog kolapsa iranskog rijala, čija je vrednost pala na više od 1,4 miliona za dolar, dok ekonomija zemlje trpi pod međunarodnim sankcijama, delimično uvedenim zbog nuklearnog programa. Protesti su se intenzivirali i prerasli u direktne pozive na ukidanje iranske teokratije.

(Beta)

