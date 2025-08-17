Demonstranti u Izraelu zahtevaju prekid vatre i oslobađanje talaca u Gazi

Demonstranti u Izraelu koji zahtevaju sporazum o oslobađanju sunarodnika koji su taoci palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, danas su svoju kampanju pojačali jednodnevnim štrajkom širom zemlje kojim su blokirali puteve i zatvorili preduzeća, dok je policija vodenim topovima i desetinama hapšenja uzvratila na njihove demonstracije.

„Dan štrajka“ organizovale su dve grupe koje predstavljaju porodice talaca u vreme dok Izrael priprema novu ofanzivu na Gazu.

Demonstranti koji se plaše da bi dalje borbe mogle ugroziti 20 talaca za koje se veruje da su preživeli u Gazi, skandirali su: „Rat ne dobijamo preko tela talaca!“.

Demonstranti su se okupili na desetinama mesta širom Izraela, uključujući ispred kuća političara, vojnih štabova i na glavnim autoputevima, gde su prskani vodenim topovima dok su blokirali ulice i palili lomače koje su sve zavile u dim. Neki restorani i pozorišta su zatvoreni u znak solidarnosti.

„Vojni pritisak ne vraća taoce, već ih samo ubija“, rekao je bivši talac Arbel Jehud na demonstracijama na Trgu talaca u Tel Avivu. „Jedini način da ih vratimo jeste sporazumom“ o miru.

Policija je saopštila da je uhapsila 32 osobe tokom demonstracija, jednih od najžešćih nemira od septembra, tada jer je zbog šest talaca nađeno mrtvio u Gazi.

Demonstranti su danas na raskrsnicama delili žute trake koje su simbol talaca, saopštio je Forum talaca i nestalih porodica, koji je organizovao protest.

Iako se najveći izraelski sindikat, Histadrut, nije pridružio današnjoj akciji, štrajkovi ovih razmera su relativno retki u Izraelu gde su mnoga preduzeća i lokalne vlasti samostalno odlučila da štrajkuju.

Kraj sukoba u Gazi ne izgleda da je blizu. Premijer Benjamin Netanjahu zahteva oslobađanje talaca, ali balansira između suprotstavljenih pritisaka, zbog mogućnosti pobune unutar svoje koalicije.

Članovi njegovog kabineta sa krajnje desnice insistiraju da neće podržati nijedan sporazum koji omogućava Hamasu da zadrži vlast i poslednji put kada je Izrael pristao na primirje kojim su oslobođeni taoci, pretili su da će srušiti Netanjahuovu vladu.

(Beta)

