Deo građana koji blokira Most slobode spavao na otvorenom uprkos hladnoći

Drugi dan blokade Mosta slobode, u Novom Sadu, nastavljen danas, a deo studenata, profesora i građana ostao je čitavu noć na prilazima mostu i u obližnjem Limanskom parku gde su spavali uprkos hladnoći.

Blokada će trajati do 15.00 časova, za kada je najavljen građanski plenum na otvorenom. Sve više građana se okuplja u blizini Mosta slobode, gde dominira transparent „Kraj je kad student kaže“.

Studenti, profesori i građani počistili su sve smeće koje se bilo nagomilalo nakon jučerašnjeg dana, kada su protestima i blokadama mostova u Novo Sadu prisustvovale desetine hiljada ljudi.

Građani od jutros ponovo kuvaju hranu za studente i spremaju tople napitke.

Sa bine u blizini zgrade Naftne industrije Srbije odvija se planirani program. Studenti imaju i prenos uživo koji se može pratiti na linku: https://uns.blokada.info/

Najavljeno je da će danas oko 13.00 časova više od 200 taksi vozila iz Beograda i drugih gradova krenuti po studente u Novi Sad, kako bi ih vratili kući nakon završetka blokade Mosta slobode, naročito one koji su iz Beograda došli pešice.

„Mi smo roditelji, svako od nas ima po đaka studenta. Naše malo je za njih mnogo, to je naša obaveza“, rekao je jedan taksista.

On je dodao da su taksisti bili aktivni i juče kada su iz Novog Sada morali hitno da vrate neke studente koji su na nogama imali žuljeve i povrede od dugog hodanja.

Blokada Mosta slobode počela je juče u 15.00 časova sati, u isto vreme su bili blokirani Žeželjev i Varadinski most, do 18.00 časova, kada su se građani sa tih mostova premestili do Mosta slobode.

U blokadi su učestvovale i na desetine traktorista i hiljade motociklista.

