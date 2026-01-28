Deo Novog Beograda danas veći deo dana bez vode

 –  

Potrošači u novobeogradskim blokovima 2, 8 i 8a u četvrtak, 29. januara, od 9 do 22 sata neće imati vode, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Foto: Beta

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda“ apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Beta)

