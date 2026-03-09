der Lajen:EU mora biti spremna da projektuje svoju moć, ne može se izolovati iz haotičnog sveta

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Briselu da EU mora da bude spremna da projektuje svoju moć i da, suočena sa pretnjama, ne može da se oslanja na sistem "zasnovan na pravilima", kao i da mora da utvrdi da li njene institucije i sistemi pomažu ili odmažu njenom kredibilitetu.

Fon der Lajen je rekla da EU mora da počne da štiti svoje interese, pominjući važnost da se Ukrajini pruži obećana pomoć od 90 milijardi evra i dodala da u EU treba što pre da se integrišu Ukrajina i druge zemlje kandidati.

„Uvek ćemo braniti i podržavati sistem zasnovan na pravilima čiju izgradnju smo pomogli zajedno sa našim saveznicima, ali više ne možemo na njega da se oslanjamo kao jedini način odbrane naših interesa ili da pretpostavljamo da će nas njegova pravila štititi od kompleksnih pretnji s kojima se suočavamo“, izjavila je Ursula fon der Lajen na početku današnje godišnje konferencije ambasadora EU.

Rekla je da EU može da gradi spoljnu politiku koja je čini jačom kod kuće i uticajnijom globalno, boljim partnerom zemljama širom sveta, što je, kako je dodala, ključni stub evropske nezavisnosti kojim se štite interesi EU i unapređuju njene vrednosti.

„Da bi tražili mir u današnjem svetu Evropa mora da bude u stanju da projektuje moć. Da odvraća, da se suprotstavlja i da poveća svoj uticaj. Da investira usredstva da zaštiti svoju teritoriju, privredu, demokratiju i način života. To će biti u centru nove Evorpske bezbednosne strategije“, rekla je fon der Lajen, prenela je na mreži Iks.

Ona je rekla da EU hitno mora da razmisli da li se njena doktrina, njene institucije ili donošenje odluka koji su svi „osmišljeni u posleratnom svetu stabilnosti i multilateralizma“ zadržali korak sa brzinom promena u svetu.

„Da li je se svet koji smo izgradili sa svim njegovim dobronamernin pokušajima ka konsezusu i kompromisu, više pomoć ili ometanje za naš kredibilitet“, rekla je fon der Lajen, prenela je ona na mreži Iks.

Govoreći o Iranu fon der Lajen je rekla da ne treba „roniti suze nad iranskim režimom, koji je doneo smrt i uveo represiju nad sopstvenim narodom, i ubio 17.000 mladih ljudi“.

„Taj režim je izazvao razaranja i destabilizaciju širom regiona preko svojih posrednika“, rekla je ona i dodala da su mnogi Iranci u zemlji i širom sveta slavili smrt bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je ubijen na počektu američko-izraelske vojne operacije na Iran 28. februara.

Fon der lajen je ukazala da se posledice rata na Bliskom istoku već osećaju u Evropi sa porastom cena energenata i pogođenim bazama NATO na Kipru, i naglasila da su građani EU već pritisnuti i partneri Unije napadnuti.

„Iranski narod zaslužuje slobodu, iako znamo da će biti puno opasnosti i nestabilnnosti tokom rata i posle njega“, rekla je ona.

Naglasila je da se već postavljaju egzistencijalna pitanja o dugoročnom uticaju rata.

„Ideja da se jednostavno možemo ušančiti i povuči iz ovog haotičnog sveta je jednostavno greška“ rekla je fon der Lajen i pozvala EU da pređe u ofanzivu i da „štiti svoje interese“.

To važi za Ukrajinu, rekla je, a prioritet EU je da njoj omogući da finansira ovu i iduću godinu zahvaljujući zajmu od 90 milijardi evra, čiju isplatu trenutno blokira Mađarska. Fon der Lajen je dala uveravanja da će EU ispuniti preuzete obaveze, jer je „u pitanju njen kredibilitet, i što je još važnije njena bezbednost“.

Takođe je ukazala na potrebu da se u Uniju što je pre moguće integrišu Ukrajina i druge zemlje kandidati „moguće bez čekanja da postanu punopravne zemlje članice“, preneo je Figaro.

„Od najvećeg značaja je da budemo spremni, da učinimo da se se zemlje Zapadnog Balkana, Moldavija i Urkajina približe našoj Uniji već sada“, rekla je ona.

Predsednica Evropske komisije ukazala je da trgovina nije samo pitanje ekonomije već i znak moći i rekla da se gotovo dve trećine globalnog rasta dešava van SAD i Kine.

„Ogromni delovi sveta tragaju za stabilnošću i pouzdanim partnerima“, rekla je ona i dodala da su tu šanse za EU, da ih moraju „zgrabiti“ i staviti svoje interese u centar svog rada.

(Beta)

