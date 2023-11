Deset lokalnih samouprava sprovodi program za mentalno zdravlje mladih

Izjavu o nameri za sprovođenje programa za unapređenje mentalnog zdravlja mladih danas je deset lokalnih samouprava potpisalo u okviru Nacionalne konferencije o mentalnom zdravlju u Novom Pazaru.

Izjavu su potpisali Novi Pazar, Kragujevac, Kruševac, Niš, Leskovac, Bečej, Zrenjanin, Subotica, Sombor i Zaječar.

Nacionalna konferencija o mentalnom zdravlju je u utorak počela u Novom Pazaru i trajaće do četvrtka.

Današnjem potpisivanju prisustvovali su i predstavnici ministarstava turizma i omladine, zdravlja i prosvete.

Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je novinarima da su se potpisivanjem izjave gradovi i opštine obavezali da svojim projektima pomognu unapređenje sistema podrške mentalnom zdravlju dece i mladih u Srbiji.

„Za projekat mentalnog zdravlja izdvojili smo 30 miliona dinara i dali smo to mladim ljudima da organizuju jer oni najbolje znaju na koje probleme nailaze“, rekao je on, podvukao da u to moraju da se uključe svi i najavio konkretne odluke posle konferencije.

„Apsolutno podržavam zapošljavanje što većeg broja psihologa“, rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić i istakla da njeno ministarstvo ima zadatak da se tamo gde nema dovoljno psihologa, radi na obuci lekara opšte prakse da bi mogli da prepoznaju probleme mladih.

Kazala je da je važno da lekari opšte prakse budu autoritet u svoji sredinama, da mladi ljudi mogu da im se obrate i da će ih lekari uputiti tamo gde će doboti najveću pomoć.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović smatra da je održavanje ovakvih konferencija značajno „jer veliki broj mentalnih problema nastaje u mladosti“.

„Posledice mentalnog oboljevanja na žalost mogu biti tragične i zato je najvažnije da negujemo zajedništvo u pogledu prevencije razboljevanja bolesti duše – zato je neophodno da sva ministarstva posvećuju dužnu pažnju ovom pitanju“, kazala je Đukić Dejanović.

U Nacionalnoj konferenciji o mentalnom zdravlju učestvuje 150 učesnika iz Srbije, a cilj je okupljanje ključnih aktera u radu sa mladima i pokretanje lokalnih zajednica da bi unapredile međusektorsku saradnju i koordinaciju resursa za sistemsku podršku mentalnom zdravlju mladih.

Konferenciju realizuje Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade u saradnji s Omladinskim savezom udruženja (OPENS), Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Krovnom organizacijom mladih Srbije i Savezom izviđača Srbije.

(Beta)

