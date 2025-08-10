Deset mrtvih i više desetina ranjenih u razmeni napada vojski Rusije i Ukrajine

Deset ljudi je poginulo, a više desetina je danas ranjeno u razmeni napada ruske i ukrajinske vojske u obe zemlje, saopštile su vlasti.

Troje ljudi poginulo je u Odesi tokom kupanja u Crnom moru gde su aktivirali minu kakve je ukrajinska vojska postavila da bi se odbranila od ruskih pomorskih napada.

Šestoro ljudi je poginulo u artiljerijskim i napadima dronovima u istočnom delu Donjecke i u Zaporoškoj oblasti, saopštile su tamošnje vlasti.

Ruska vojska je bacila bombu na prometnu autobusku stanicu u Zaporožju gde je ranjeno 19 ljudi.

Ukrajinska vojska je potvrdila da je dronovima napala rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti na zapadu Rusije, a kasnije je još jedna rafinerija oštećena u gradu Uhti na severozapadu Rusije.

Jedna žena je poginula u ruskoj Belgorodskoj oblasti u ukrajinskom napadu.

Ukrajinska vojska je jutros potvrdila da je od ruske vojske oslobodila selo Bezalivka u Sumskoj oblasti na severu zemlje.

Borbe u Rusiji i Ukrajini nisu utihnule uprkos najavljenom sastanku predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina koji bi trebalo da razgovaraju o okončanju rata koji traje od februara 2022. godine.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije pozvan da učestvuje u razgovoru, što je kritikovao veliki broj zvaničnika država Zapada i EU.

Zelenski je danas izjavio da Rusija, ni na kopnu ni u vazduhu, nije preduzela nijedan konkretan korak ka miru.

(Beta)

