Deset osoba poginulo u Kanadi, u pucnjavi u školi i kući, među njima i žena koja je izvršila napad

U pucnjavi u školi u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, sinoć je osam osoba ubijeno među kojima i žena koja je, prema navodima policije, bila napadač, dok su još dve osobe nađene mrtve u obližnjoj kući.

Kanadska kraljevska konjička policija saopštila je da je više od 25 osoba povređeno, među kojima i dve osobe koje su prebačeni helikopterima do bolnice sa povredama opasnim po život posle pucnjave u srednjoj školi u mestu Tambler Ridž.

Tambler Ridž, gradić od oko 2.400 stanovnika udaljen je više od 1.000 kilometara severno od Vankuvera blizu granice sa provincijom Albertom.

Prema portalu vlade srednja škola Tambler Ridž ima 175 đaka, od sedmog do 12 razreda.

Premijer kanadske provincije Britanske Kolumbije Dejvid Ebi rekao je novinarima da je policija stigla do škole u roku od dva minuta.

Oni su našli sedam mrtvih, saopštila je uprava policije a među njima je bila i osumnjičena koja se, kako izgleda, ubila. Osma osoba je umrla na putu za bolnicu a još dve osobe su nađene mrtve u kući koja je po navodima vlasti verovatno povezena sa tim napadom.

Načelnik policije Ken Flojd rekao je novinarima da su istražitelji identifikovali ženu koja je osumnjičena za napad ali nisu objavili njeno ime, i rekao da nije jasan njen motiv.

Rekao je da policija još istražuje kako su žrtve povezane sa napadačicom.

Kanadski premijer Mark Karni rekao je u saopštenju preko društvenih mreža da je potresen zbog napada u Tambler Ridžu.

„Pridružujem se Kanađanima koji žale za osobama čiji životi su nepovratno promenjeni danas i u zahvalnosti na hrabrosti i nesebičnosti policajaca koji su rizikovali živote da zaštite svoje sugrađane“, napisao je Karni.

Iz Karnijeve kancelarije saopšteno je da on odustao od planiranog puta u Halifaks u kanadskoj provinciji Novoj Škotskoj gde je trebalo da objavi dugo očekivanu strategiju za odbrambenu industriju, te u Minhen, u Nemačkoj, na Minhensku bezbednosnu konferenciju.

Kanadska vlada je reagovala na prethodne masovne pucnjave merama kontrole naoružanja, uključujući i nedavno proširene zabrane na sve puške koje se smatraju jurišnim oružjem.

Jučerašnji oružani napad bio je najsmrtonosniji u Kanadi od 2020. kada je naoružani napadač u Novoj Škotskoj ubio 13 osoba, i izazvao požare u kome je život izgubilo još devet osoba.

