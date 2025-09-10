Desetine hiljada ljudi čeka na operacije u Srbiji iako je prethodno bilo najavljeno da će liste čekanja biti ukinute do kraja godine, pokazali su objavljeni rezultati istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Portal je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prošle godine najavio da će liste čekanja biti ukinute do kraja 2025. godine, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar tokom prve polovine 2026.

CINS, međutim, u istraživanju navodi da su „verovatnoće za to male“.

„Od 19. decembra 2024. godine do 18. jula ove godine, lista je smanjena ukupno za oko četvrtinu. Međutim, najmanje smanjenja je bilo kod onih intervencija kojih je i najviše – broj operacija kukova i kolena na listama je pao za oko dve i po hiljade ljudi“, naveli su.

Za sedam meseci koliko je CINS pratio promene na listama čekanja, one koje se odnose na operacije za kukove i kolena su se smanjivale u proseku 12 na dan.

„Tim tempom, bez priliva novih pacijenata, ova lista bi mogla da se ‘očisti’ tek u novembru 2031. godine“, naveo je CINS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com