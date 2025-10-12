Desetine hiljada ljudi na pro-palestinskim demonstracijama u Sidneju, protest prošao mirno

Više desetina hiljada ljudi učestvovalo je danas na pro-palestinskom skupu u Sidneju, dok su skupovi organizovani na više lokacija širom Australije, saopštili su organizatori.

Palestinska akcija je, kao organizator protesta, procenila da je u Sidneju bilo 30.000 ljudi, dok policija nije objavila svoju procenu, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Neki od demonstranata su skeptični povodom implementacije sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump), a oni tvrde da je Izrael do sada prekršio svaki prekid vatre na koji je pristao.

„Čak i ako se primirje održi, Izrael i dalje sprovodi vojnu okupaciju Gaze i Zapadne obale“, saopštila je organizatorka skupa u Sidneju Amal Naser.

Ona je dodala da „okupacija i sistemska diskriminacija Palestinaca koji žive u Izraelu predstavljaju sistem aparthejda“.

Australijski javni servis prikazao je snimke demonstranata sa palestinskim zastavama i kufijama koji prolaze ulicama Sidneja, a policija je saopštila da nije bilo privođenja.

Skup je održan u poslovnoj četvrti jer je sud prošle nedelje odbio da se on održi oko Sidnejske opere.

Protest je osudio Izvršni savet australijskog jevrejstva, krovna grupa za više od 200 jevrejskih organizacija u toj zemlji.

„Oni žele da sporazum (o prekidu vatre) propadne, što bi značilo da će se rat nastaviti“, saopštio je jedan od direktora tog Saveta Piter Verthajm (Peter Wertheim).

Pro-palestinski protesti su uobičajeni u Australiji, naročito u Sidneju i Melburnu, a oni se organizuju od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.

(Beta)

