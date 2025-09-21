Desetine hiljada ljudi na sahrani i komemoraciji američkog influensera Čarlija Kirka

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) odao je danas počast konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku (Charlie) na komemoraciji povodom njegovog ubistva 10. septembra.

Komemoraciji na stadionu Stejt Farm (State Farm) prisustvuje više desetina hiljada ljudi, a očekuju se obraćanja Trampa i istaknutih članova njegove administracije i pokreta „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ (MAGA), poput potpredsednika Džej-Di Vensa (JD Vance), ministra odbrane, odnedavno rata, Pita Hegseta (Pete Hagseth), ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg i drugih.

„Danas ćemo proslaviti život velikog čoveka“, rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću kako bi otišao na komemoraciju i dodao da će „danas biti težak dan“.

Stadion sa više od 60.000 mesta je oko 9.30 časova po lokalnom vremenu bio skoro pun, a procenjuje se da bi Kirkovoj sahrani moglo da prisustvuje više od 200.000 ožalošćenih Amerikanaca, rekao je portparol policije grada Glendejl, prenosi Si-en-en (CNN).

Kirk je upucan dok je govorio na tribini na Univerzitetu u Juti 10. septembra, nakon čega je preminuo u bolnici.

Njegovo ubistvo je u SAD pokrenulo žestoku debatu o nasilju i slobodi govora, a Tramp je za Kirkovu smrt okrivio „radikalnu levicu“ i zapretio da će sprovesti određene mere protiv liberalnih organizacija i donatora ili drugih za koje smatra da klevetaju ili slave smrt 31-godišnjeg aktiviste i osnivača organizacije „Turning point USA“.

Tramp je kritikovao članove Demokratske partije u Predstavničkom domu koji su glasali protiv rezolucije kojom se hvali Kirkov život, rad i nasleđe.

Više desetina novinara i prosvetnih radnika je nakon Kirkovog ubistva izgubilo posao zbog navodnih uvredljivih ili komentara koji slave njegovu smrt, uključujući voditelja Džimija Kimela, čija emisija je ukinuta se televizije ABC na neodređeno vreme.

Stejt department je upozorio da će poništiti vize svim strancima koji su slavili Kirkovo ubistvo.

Za Kirkovo ubistvo je osumnjičen 22-godišnji Tajler Robinson, a njemu bi, ukoliko bude osuđen, zbog toga mogla da se izrekne smrtna kazna.

Vlasti nisu otkrile jasan motiv pucnjave, ali tužioci kažu da je Robinson u poruci koju je ostavio nakon pucnjave napisao da mu je „dosta Kirkove mržnje“.

Okupljenima će se obratiti i Erika Kirk, udovica ubijenog aktviste, koja je imenovana za novog lidera njegove organizacije i tada obećala da „njegov pokret neće umreti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com