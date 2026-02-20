Desetine hiljada muslimana na prvoj molitvi Ramazana u džamiji Al-Aksa u Jerusalimu

Desetine hiljada muslimana okupilo se danas pod jakim obezbeđenjem u kompleksu džamije Al-Aksa u Jerusalimu na prvoj molitvi svetog meseca Ramazana, među kojima su bili i Palestinci koji su prešli u Izrael sa okupirane Zapadne obale.

Molitva u Al-Aksi održana je po prvi put otkako je u oktobru prošle godine stupio na snagu sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

To je i prva prilika za stanovnike Zapadne obale da napuste to područje od prošlogodišnjeg Ramazana.

Izrael je danas ograničio broj Palestinaca kojima je dozvoljen ulazak sa Zapadne obale na 10.000 i dozvolio ulazak samo muškarcima starijim od 55 godina i ženama starijim od 50 godina, kao i deci do 12 godina.

Jerusalim je ranije uvodio sična ograničenja iz bezbednosnih razloga.

Područje koje jevreji nazivaju Hramovna gora najsvetije je mesto u judaizmu i bilo je dom drevnih biblijskih hramova, a muslimani ga nazivaju Plemenitim svetilište, jer je džamija Al-Aksa koja se tu nalazi treće najsvetije mesto u islamu.

Ta džamija je bila često poprište sukoba Izraelaca i palestinske militantne grupe Hamas.

Izraelska policija je saopštila da je širom Jerusalima raspoređeno više od 3.000 policajaca.

Islamske verske vlasti su saopštile da je na molitvi bilo prisutno oko 80.000 ljudi, dok je u normalnim okolnostima do Al-Akse dolazilo i 200.000 ljudi.

Neki Palestinci sa Zapadne obale su danas izjavili da im je zabranjen ulazak u Jerusalim iako su imali dozvole za ulazak.

(Beta)

