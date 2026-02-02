Desetine hiljada radnika u transportnom sektoru stupile u štrajk u Nemačkoj

Putnici širom Nemačke zatekli su danas hladne i prazne perone, dok je desetine hiljada radnika u javnom prevozu stupilo u štrajk.

Na štrajk je pozvao sindikat Verdi, zbog čega su obustavljene autobuske i tramvajske linije u većini gradova.

Verdi, koji predstavlja gotovo 100.000 radnika u transportu, pozvao je na štrajk nakon što su razgovori sa opštinskim i državnim zvaničnicima o uslovima rada zastali prošle nedelje.

Sindikat zahteva kraće smene, duže pauze za odmor i veće plate za rad preko noći i vikenda.

Štrajk utiče na rad oko 150 opštinskih transportnih kompanija u svim osim jedne od 16 nemačkih saveznih država, prenosi Rojters.

Jedna od najvećih koordinisanih akcija u lokalnom transportnom sektoru u poslednjih nekoliko godina, počela je kako je planirano, rekao je danas za radio RBB Serat Kanjurt, vodeći pregovarač Verdija, dodajući da se sada očekuje da se o

