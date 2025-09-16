Desetoro Holanđana činom krštenja primljeno u SPC

Grupa od desetoro Holanđana primljena je u Srpsku pravoslavnu crkvu činom krštenja u reci Lek, saopštila je danas SPC.

Navodi se da je grupno krštenje obavljeno 13. septembra a da su novi članovi SPC dobili imena Marija, Ksenija, Irina, Stefan, Katarina, Gavrilo, Agaton, Sofija, Dimitrije i Jovan.

„Već od oktobra počinje novi ciklus katiheza za Holanđane koji žele da pristupe pravoslavnoj veri, a već sada ima više od 15 prijavljenih. Poslednjih godina veliki broj Holanđana pristupa pravoslavnoj veri, među kojima je većina mladih u ranim dvadesetim godinama. Najveći broj prilazi Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili Ruskoj pravoslavnoj crkvi“, stoji u saopštenju.

(Beta)

