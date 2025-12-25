Devedeset četiri odsto multinacionalnih kompanija uvereno u ekonomske izglede Kine za 2026. godinu

Kao odgovor na dinamiku tržišta i intenzivnu lokalnu konkurenciju, mnoge multinacionalne korporacije su prilagodile svoje operativne strategije.
Oko 60 odsto ispitanika je reklo da su promenili svoje prioritete na kineskom kopnu sa ekspanzije na profitabilnost. U međuvremenu, 83 odsto ispitanih je izjavilo da su lokalizovali ključne aspekte svog poslovanja, posebno u proizvodnji, lancima snabdevanja i istraživanju i razvoju.
„U sektorima okrenutim potrošačima, MNK teže vertikalnoj integraciji sticanjem distributera, agenata i proizvođača originalne opreme kako bi bolje razumele i služile kineskim potrošačima“, rekao je Mark Harison, partner i ko-rukovodilac odeljenja za multinacionalne klijente u KPMG-u u Kini.
Međunarodne institucije su ponovile ovo mišljenje. Maršal Mils, glavni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Kini, istakao je na godišnjoj konferenciji časopisa Caijing 2026. da je, uprkos značajnim šokovima, kineska ekonomija pokazala „izvanrednu otpornost“.
Izveštaj Blumberga u aprilu istakao je kako se Kina snašla u godini obeleženoj dramatičnim razvojem događaja, od trgovinskih trenja sa SAD do brzog napretka u veštačkoj inteligenciji, zaključujućći da je jedna ključna pouka nikada ne potcenjivati Kinu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com