Devet afričkih migranata stradalo zbog niske temperature blizu granice Maroka i Alžira

Izlaganje niskim temperaturama blizu granice Maroka sa Alžirom ubilo je devet afričkih migranata, a tu tragediju su grupe za ljudska prava u toj severnoafričkoj zemlji nazvale duboko zabrinjavajućom i kršenjem prava na slobodu kretanja.

Tela sedam muškaraca i dve žene pronađena su u Ras Asfuru, udaljenom planinskom području Maroka poznatom po padu temperature zimi, saopštilo je danas marokansko Udruženje za ljudska prava.

„Umrli su od ekstremne hladnoće, koju njihova iscrpljena tela nisu mogla da izdrže“, navodi se u saopštenju i dodaje da je jedan od migranata je bio iz Gvineje.

Ostali su bili iz raznih zemalja širom podsaharske Afrike, iako konkretne informacije o njihovom identitetu ostaju nepoznate.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka nije odmah odgovorilo na pitanja o pojedincima koji su poginuli.

Svake godine, hiljade migranata koji traže bolje životne uslove pokušavaju da ilegalno pređu granicu iz severne Afrike u Evropu, uključujući i iz Maroka u Španiju.

Neki ciljaju ka Seuti i Melilji – dve male španske enklave u Severnoj Africi – preskačući granične ograde ili plivajući.

Drugi pokušavaju da stignu do španskih Kanarskih ostrva, koristeći duži put kroz Atlantski okean.

Snage bezbednosti Maroka redovno izveštavaju o blokiranju takvih pokušaja.

(Beta)

