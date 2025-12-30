Devetanestogodišnjak u Pećincima vozio pod dejstvom kokaina i amfetamina

Mladića (19) koji je upravljao automobilom pod uticajem kokaina i amfetamina, policija je zaustavila u Pećincima oko ponoći, u vreme kada s probnom vozačkom dozvolom koju ima, ne bi smeo da vozi.

Danas je Ministarstvo unutrašnjih poslova srbije saopštilo i da je policija u Staroj Pazovi zaustavila automnobil vozača (27) pozitivnog na kokain i kanabis i vozača (20) koji je vozio pod dejstvom kanabisa.

Na području Stare Pazove, patrola je otkrila četrdesetdevetogodišnjaka koji je vozio sa 2,66 promila alkohola u organizmu.

Uhvaćen je i četrdesettrogodišnjak sa 1,44 promila alkohola koji je auto marke „porše“ van naselja gde je dozvoljeno 80, vozio brzinom 166 kilometara na čas, a u naselju gde je dozvoljeno 50 kilometara na čas, vozio je 133 kilometara na čas.

Kod Rume je zatečen pedesetsedmogodišnji vozač automobila sa 2,15 promila alkohola, a u Sremskoj Mitrovici je uhvaćen biciklista (37) sa 2,07 promila alkohola.

U Sremskoj Mitrovici su zaustavljena čertiri vozača od 20 do 39 godina koji nemaju vozačke dozvole. Oni su zadržani u policiji i protiv njih su podnete prekršajne prijave.

Presretač je na području Rume otkrio vozača (51) auta marke BMW koji je vozio brzinom od 230 kilometara na čas na putu gde je dozvoljeno 130 kilometara na čas. Prekršajni sudija ga je kaznio novčanom kaznom od 120.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije devet meseci.

Kod Rume je otkriven 49-godišnjak koji je upravljao autom marke „porše“ brzinom od 166 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 80 kilometara na čas i kažnjen novčanom kaznom od 100.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije osam meseci.

Saobraćajna policija u Pećincima je oduzela auto mladiću (24) posle tri pravosnažne presude zbog težih saobraćajnih prekršaja. On je zatečen bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog previše kaznenih poena, a vozio je uprkos tome što mu je izrečena zabrana upravljanja vozilom, piše u saopštenju.

(Beta)

