Devizni kurs: Evro danas 117,42 dinara

Zvanični srednji kurs danas je 117,4225 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta juče je po zvaničnom srednjem kursu vredela 117,4380 dinara.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com