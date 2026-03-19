Devizni kurs: Evro sutra 117,43 dinara

Zvanični srednji kurs biće sutra 117,4363 dinara za evro, što je najmanja vrednost domaće valute u ovoj godini, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas zvanični srednji kurs iznosi 117,4284 dinara za evro.

Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

(Beta)

