Devizni kurs: Evro u ponedeljak 117,43 dinara

Zvanični srednji kurs biće u ponedeljak, 30. marta 117,4380 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Danas i za vikend je srednji zvanični kurs 117,4403 dinara za evro.

Dinar će u ponedeljak prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

(Beta)

