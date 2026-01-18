Devojka iz Ugande tamo zavolela Nišliju, a ovde voli i ćevape

Trgovina kafom razlog je što su se supružnici Edna i Momčilo Mićić sa svojom trogodišnjom ćerkom Elsom oktobra prošle godine preselili iz Ugande u Niš.

Edna i Momčilo upoznali su se pre sedam godina u Kampali, glavnom gradu Ugandi, a posle tri godine zabavljanja venčali su se i dobili devojčicu.

Od kada su u braku dva puta su dolazili u Srbiju na odmor, a onda su se minule jeseni preselili u Niš gde sada Edna i Elsa uče srpski jezik i privikavaju se na srpske specijalitete i klimu.

Edna Mićić kazala je za agenciju Beta da joj se sviđa život u Srbiji, iako su mnoge stvari, poput hrane i klime, bitno razlikuju od onih u njenoj domovini.

„U Nišu postoje sva četiri godišnja doba, a u Ugandi imamo samo sušni i kišni period. Najniža temperatura u Ugandi tokom godine je 17 stepeni, a najviša 28 ili 29“, rekla je Mićić.

Prema njenim rečima, zima je u Nišu veoma hladna, dok je leto veoma toplo.

„Bili smo porodično na Kopaoniku i bilo je veoma hladno, još hladnije nego u Nišu, ali mi se sve baš puno dopalo“, kazala je Mićić.

Ona je rekla da se hrana u Srbiji puno razlikuje od hrane u Ugandi, ali da voli mnoge srpske specijalitete.

„Obožavam ćevape, ajvar i zimnicu, a ono što mi je čudno je što se hleb jede u Srbiji baš uz svako jelo. Za sada još ne znam da spremam srpsku hranu pa to rade roditelji mog supruga“, izjavila je Mićić.

Dodala je da priprema specijalitete iz Ugande kao što su matoka, jelo sa bananama i kasava, jelo sa krompirom.

„Banane se u Ugandi baš puno jedu i ima mnogo različitih vrsta. U Ugandi ljudi jedu baš dosta voća i povrća“, izjavila je Elsa.

Istakla je da su je u Nišu svi dobro prihvatili, posebno roditelji njenog supruga.

„Svekar i svekrva me mnogo vole i gledaju na mene kao na svoju ćerku. Na tome sam im mnogo zahvalna. Moja porodica u Ugandi mi nedostaje, ali od kada sam se udala i dobila dete, najbitniji su mi moja ćerka i suprug“, istakla je Elsa.

Dodala je da njena ćerka za sada govori engleski jezik i jezike koji se govore u Ugandi, ali da malo po malo pored babe i dede uči srpski jezik.

Momčilo Mićić je kazao da je u Ugandu otputovao zbog posla, a takođe je posao razlog što su se jesenas porodično preselili u Niš.

„Život u Ugandi je lep. To je jedna velika zemlja sa preko 50 miliona stanovnika. Imaju predivnu klimu, tamo nikada nije hladno, stalno je proleće i samo se smenjuju kišni i sušni period. Ljudi su srećni i žive opušteno, bez obzira koliko para imaju“, naglasio je Mićić.

Prema njegovim rečima, glavni proizvod u Ugandi je kafa.

„Imaju ogromne plantaže i zemlja živi od izvoza kafe. Ona se razlikuje od svih drugih kafa u svetu po svom kvalitetu s obzirom na klimu koju imaju i s obzirom na to da je prosečna nadmorska visina u Ugandi 1.000 metara“, izjavio je Momčilo.

On je kazao da će zbog trgovine kafom i narednih godina sigurno duže vreme boraviti u Ugandi, a kada dođe vreme da njihova ćerka pođe u školu odlučiće gde će tada živeti.

(Beta)

