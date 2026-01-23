Devojka povređena nožem na Voždovcu, zbrinuta u Urgentnom centru

Mediji prenose da je devojka povređena nožem u beogradskoj opštini Voždovac oko 7 časova, a zbrinuta je sa ubodnim ranama u predelu obraza i noge, ali je van životne opasnost.
Kako saznaje Radio-televizija Srbije, žrtva je otkrila identitet napadača, zbog čega je policija blokirala ključne delove Voždovca, a potraga za osumnjičenim za napad je u toku.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je potvrdilo da je o slučaju obavešteno i nadležno tužilaštvo.
(Beta)
