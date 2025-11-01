Dijana Hrka najavila da će štrajkovati glađu

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog od pada betonske nadstrešnice ulaza novosadske Železničke stanice 1. novembra 2024, najavila je da počinje štrajk glađu.

„Ja krećem u ovu borbu sama, tako što ću da krenem sa štrajkom glađu. Moram da znam ko je ubio moje dete i ko je ubio 16 ludi. Štrajkovaću glađu ispred Skupštine Grada, preko puta ‘Ćacilenda’ “ u Beogradu, najavila je ona u govoru na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

Ona je zahvalila studentima, bajkerima, veteranima, građanima što je živa.

„Borim se za to da više nikad niko od nas ne zaplače. Poručiću samo Aleksandru Vučiću da raspiše izbore“, kazala je Dijana Hrka.

Stefan Hrka je poginuo 1. novembra prošle godine pod renoviranom nadstrešnicom koja je pala s renovirane zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

(Beta)

