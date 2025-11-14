Dijana Hrka najavila nastavak štrajka glađu, sutra je 14. dan njenog protesta

Dijana Hrka, majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice pre godinu dana, objavila je večeras da ne odsutaje od štrajka glađu u centru Beograda.

Hrka je, nakon ponovnog odvoženja u privatnu zdravstvenu ustanovu gde je primila infuziju, okupljene predstavnike medija upitala kako je moguće da nijedna institucija ne reaguje, javlja N1.

„Nijedna institucija što se tiče mene, nije počela da radi svoj posao. Ja mogu zaista da umrem, a institucije neće krenuti da rade svoj posao“, rekla je Hrka u obraćanju medijima.

Tokom današnjeg, 13. dana štrajka glađu, u bolnicu je odvedena zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

„Pokušali su me da me zadrže u bolnici (lekari), ali ja ne mogu da ostavim ove ljude ovde“, rekla je ona okupljenim novinarima.

(Beta)

