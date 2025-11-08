Dijana Hrka se pričestila, kaže da je sada sve u Božjim rukama

Dijana Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u prošlogodišnjem padu nadstrešnice ispred Železničke stanice u Novom Sadu, pričestila se danas u Crkvi Svetog Marka, vidno umorna i uz otežano kretanje.

„Dobro sam, od danas je sve u Božjim rukama“, rekla je Hrka reporteru Bete, sa očiglednim naporom.

Sveštenik je zamolio da se sam čin pričesti ne fotografiše.

Dijana Hrka otpočela je štrajk glađu prošlog vikenda, pre šest dana, u nedelju 2. novembra, kod Narodne skupštine u centru Beograda.

Ona zahteva istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi u padu nadstrešnice, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i raspisivanje vanrednih izbora.

Da joj pruže podršku dolazili su prethodnih dana grupe građana i studenata, prosvetni radnici, učenici gimnazija i srednjih škola, predstavnici opozicionih partija.

(Beta)

