Dimal Baša novi predsednik kosovskog parlamenta

Skupština Kosova je na današnjem nastavku konstitutivne sednice izabrala poslanika Samoopredelenja Dimala Bašu za predsednika.

Za izbor Baše je, pored poslanika Samoopredelenja, glasalo nekoliko poslanika Demokratske partije Kosova (DPK) i iz manjinskih zajednica.

Protiv su glasali poslanici Demokratskog saveza Kosova (DSK), Alijanse za budućnost Kosova, dva iz manjinskih zajednica dok su uzdržani bili poslanici NISME.

Sednica se nastavlja izborom pet potpredsednika.

Potpredsednike daju Samoopredeljene, DPK, DSK, Srpska lista a jednog ostale manjinske zajednice.

(Beta)

