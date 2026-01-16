Dimić (SSP): Vlast ne zanima što je opština Čukarica zapuštena, a vrtići nebezbedni

Potpredsednik beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Marko Dimić je ocenio da vlast ne zanima to što je opština Čukarica zapuštena, vrtići nebezbedni, a ulice se „raspadaju“.

Ocenio je da je Čukarica zapuštena opština koja „naprednjačku vlast očigledno ne interesuje“.

„Čukarički vrtići su u katastrofalnom stanju, ali da li je iko od nadležnih proverio da li je direktno ugrožena bezbednost dece koja ih svakodnevno pohađaju?“, pitao je Dimić, saopštila je SSP.

Kazao je da prokišnjava vrtić „Košuta“ u Žarkovu, nedavno rekonstruisan za skoro 100.000 evra i dodao da je to rađeno „po staroj naprednjačkoj matrici ‘samo taj krov nismo renovirali’ „.

Dodao je da vrtić „Filmić“ u Filmskom gradu, otvoren pre skoro četiri godine, i dalje nema upotrebnu dozvolu, a zahtevi za upotrebnu dozvolu su odbijeni četiri puta.

„Kakvi su to građevinski propusti i koliko opasni, kada ne mogu da dobiju dozvolu? Gradske vlasti hitno moraju da provere stanje objekta i da li postoji opasnost“, rekao je Dimić.

(Beta)

